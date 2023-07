Uhrenraub auf offener Straße

Nr. 1152

Gestern Nachmittag kam es in Charlottenburg zu einem Raub in einem Restaurant. Nach bisherigen Ermittlungen und Zeugenaussagen saß ein 50 Jahre alter Mann gegen 17 Uhr im Außenbereich eines Restaurants am Kurfürstendamm, als sich ihm eine unbekannte männliche Person von hinten näherte. Der Tatverdächtige riss ihm seine Uhr vom Handgelenk und rannte mit der Beute über den Gehweg zum Straßenrand zu einem Motorroller, auf dem ein weiterer Mann saß. Das Duo flüchtete mit dem Roller in Richtung Halensee. Der 50-Jährige erlitt bei dem Überfall Kratzer am Handgelenk, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Zivile Einsatzkräfte wurden auf den Vorfall aufmerksam und verfolgten die Flüchtenden, zu denen sich ein dritter mutmaßlicher Komplize gesellte. Das Trio im Alter von 26, 34 und 44 Jahren konnte festgenommen und nach erkennungsdienstlichen Behandlungen in einem Polizeigewahrsam dem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt werden, welches die weiteren Ermittlungen führt.