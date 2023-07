Festnahme nach Autoeinbruch

Nr. 1151

In der vergangenen Nacht konnte ein Jugendlicher in Neukölln festgenommen werden, nachdem er mutmaßlich ein Auto aufgebrochen hatte. Gegen 0.55 Uhr bemerkte ein Anwohner einen Mann in der Ziegrastraße, der sich an einem Auto zu schaffen machte und wählte den Notruf. Einsatzkräfte stellten an dem Fahrzeug eine eingeschlagene Seitenscheibe fest und konnten daraufhin einen 16-jährigen Tatverdächtigen in der Nähe vorläufig festnehmen. Im Rahmen der Absuche der Umgebung wurde zudem ein weiteres Auto mit eingeschlagener Seitenscheibe festgestellt. Der Mann wurde für ein zuständiges Fachkommissariat der Polizeidirektion 5 (City) eingeliefert, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.