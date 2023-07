Mann attackiert Polizeibeamte mit Hammer

Nr. 1144

Gestern Abend nahmen Polizeieinsatzkräfte einen 30-Jährigen fest, der zuvor mit einem Hammer in Wilmersdorf herumlief und anschließend Polizeikräfte attackierte. Gegen 21 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei in die Brandenburgische Straße/Konstanzer Straße, da ein 30-jähriger Mann hammerschwingend die Straße entlanglief. Die alarmierten Polizeikräfte forderten den Mann auf, den Hammer fallen zu lassen. Als er die Einsatzkräfte bemerkte, flüchtete er in den Preußenpark. Im Park wurde er erneut aufgefordert, den Hammer fallen zu lassen. Nun ging er den Hammer schwingend auf die Einsatzkräfte zu. Nach Androhung des Schusswaffengebrauchs flüchtete er erneut und konnte in der Bayrischen Straße durch den Einsatz von Pfefferspray entwaffnet und festgenommen werden. Bei seiner Festnahme leistete der 30-Jährige erheblichen Widerstand. Hierbei wurde ein Polizeibeamter an der Hand verletzt, verbleibt jedoch im Dienst. Der Tatverdächtige wird durch Rettungskräfte in ein Krankenhaus mit einer psychiatrischen Abteilung gebracht. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 2 (West).