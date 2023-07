Entschärfung einer Weltkriegsbombe

Nr. 1143

Bei Bauarbeiten wurde gestern Vormittag ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg in Alt-Hohenschönhausen gefunden. Arbeiter entdeckten ihn gegen 10.30 Uhr bei Erdarbeiten auf einer Baustelle in der Landsberger Allee. Es handelte sich um eine ca. 100 kg schwere Bombe russischer Herkunft. Kriminaltechniker der Polizei entschieden sich, die Bombe noch am selben Tag zu entschärfen. Aus Sicherheitsgründen wurde ein Sperrkreis im Radius von 500 Metern um den Fundort errichtet. Insgesamt waren rund 7.750 Menschen von den Evakuierungsmaßnahmen betroffen. Sie hatten die Möglichkeit, sich in eingerichtete Notunterkünfte zu begeben. Ebenfalls betroffen waren diverse Kindertagesstätten, Schulen und Einkaufszentren. Nach Abschluss der Evakuierungsmaßnahmen und Errichtung von Verkehrssperren, konnte mit der Entschärfung der Bombe gegen 20.25 Uhr begonnen werden. Die Entschärfer entfernten dabei den Zünder und sprengten ihn vor Ort. Die Bombe wurde nach Beendigung aller Maßnahmen abtransportiert. Gegen 21 Uhr konnten der Sperrkreis aufgehoben werden und alle Bewohnerinnen und Bewohner in ihre Wohnungen zurückkehren.