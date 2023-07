Körperverletzung, Widerstand und Beleidigung

Nr. 1142

Gestern Abend kam es in Marzahn zu einer Auseinandersetzung in einer Videothek, bei der mehrere Polizeibeamte verletzt wurden. Gegen 22 Uhr wurden die Einsatzkräfte in eine Videothek in die Havemannstraße gerufen, da ein hoch aggressiver Mann anwesende Kunden angeschrien und belästigt haben soll. Beim Eintreffen der Polizeikräfte begann der 37-jährige Randalierer sofort auf die Beamten loszugehen und schubste einen Polizisten. Nur unter Einsatz von Zwang und durch das Anlegen der Handfesseln konnte der Mann zunächst beruhigt werden. Der 37-Jährige zeigte sich im Nachgang aber weiterhin aggressiv und beleidigte die Einsatzkräfte. Nach der anschließenden Zuführung in ein Gewahrsam zum Zwecke einer Blutentnahme, leistete der Mann erneut Widerstand. Nach erfolgter Blutentnahme zeigte sich der Mann dann insofern kooperativ, dass er vor Ort entlassen werden konnte. Insgesamt wurden drei Polizeibeamte verletzt, von denen einer den Dienst vorzeitig beenden musste.