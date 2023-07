Streife der Diensthundführereinheit reanimieren Bewusstlose

Nr. 1141

Die Besatzung einer Streife der Diensthundführereinheit reanimierte in der vergangenen Nacht eine Frau in Mitte. Die beiden Einsatzkräfte, welche sich gegen 23 Uhr am Alexanderplatz befanden, übernahmen den über Funk gemeldeten Auftrag zu einer bewusstlosen Person in der nahegelegenen Rathausstraße zu fahren. Dort angekommen, erblickten sie eine vor einem Kino liegende Person, bei der weder Atem- noch Pulsfunktion festgestellt werden konnten. Die Polizeioberkommissarin und der Polizeioberkommissar begannen mit der Herzdruckmassage und Atemspenden, bis kurz darauf die Besatzung eines ebenfalls alarmierten Rettungswagens eintraf und die Maßnahmen fortsetzte. Nach einer notärztlichen Behandlung erlangte die 30-Jährige ihre Vitalfunktionen zurück und kam zur weiteren Versorgung in eine Klinik. Nach Zeugenaussagen sei die Frau plötzlich zusammengebrochen und blau angelaufen. Eine Straftat ist derzeit nicht erkennbar.