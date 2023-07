Betrunken im Transporter unterwegs

Nr. 1139

Das langsame Fahren und ein Pendeln zwischen den Fahrstreifen erregte gestern Nachmittag die Aufmerksamkeit einer Polizeistreife in Lichterfelde. Die Angehörigen der Verkehrsabteilung waren gegen 16.30 Uhr mit einem Zivilfahrzeug im Ostpreußendamm unterwegs, als ihnen ein Kleinbus auffiel, der trotz freier Fahrbahn mit etwa 20 km/h in Schlangenlinien fuhr. Nachdem das Fahrzeug ohne zu blinken abgebogen war und dann am Fahrbahnrand angehalten hatte, kontrollierten die Beamten den Fahrer. Aufgrund des dabei wahrgenommenen Alkoholgeruchs sowie einer im Handschuhfach liegenden, halbgefüllten Flasche mit Hochprozentigem führten die Polizisten eine Atemalkoholmessung bei dem 69-Jährigen durch. Diese ergab einen Wert von über 2,7 Promille. Nach einer Blutentnahme und einer erkennungsdienstlichen Behandlung in einem Polizeigewahrsam sowie der Beschlagnahme des Führerscheins und der Fahrzeugschlüssel konnte der Mann seinen Weg zu Fuß fortsetzen. Ihn erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Fahrens unter Alkoholeinfluss.