Zusammenstoß von zwei Radfahrern

Nr. 1132

In Neukölln kam es in der vergangenen Nacht zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Bisherigen Erkenntnissen zufolge befuhr ein 41-Jähriger gegen 22.30 Uhr mit seinem Fahrrad die Silbersteinstraße von der Bruno-Bauer-Straße kommend. Ein 28 Jahre alter Radfahrer, der auf der Walterstraße in Richtung Ringbahnstraße unterwegs war, soll ungebremst auf die Kreuzung zur Silbersteinstraße gefahren sein. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 41-jährigen Radfahrer, der von links kommend nicht mehr bremsen konnte. Durch die Kollision stürzten beide Radfahrer und verletzten sich am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten die beiden verletzten Radfahrer in Krankenhäuser. Der 41-Jährige wurde ambulant behandelt und der 28-Jährige verbleibt für eine stationäre Behandlung im Krankhaus. Die weiteren, noch andauernden Ermittlungen führt ein Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 5 (City).