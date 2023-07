Mordkommission ermittelt nach versuchtem Tötungsdelikt - Zeuginnen und Zeugen gesucht

Gemeinsame Meldung der Polizei und Staatsanwaltschaft Berlin

Nr. 1130

Eine Mordkommission hat gestern Abend die Ermittlungen zu einem versuchten Tötungsdelikt in Spandau übernommen. Nach bisherigen Erkenntnissen gab eine bislang unbekannte Person gegen 18.55 Uhr in der Neuendorfer Straße Ecke Kirchhofstraße, vor einer dortigen Pizzeria, Schüsse auf einen 42-Jährigen ab. Dieser wurde dadurch verletzt und kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Lebensgefahr bestand nicht. Die Hintergründe des versuchten Mordes sind derzeit unklar und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Wer hat am Tatort zur Tatzeit die Schussabgaben beobachtet und kann Angaben dazu machen?

Wer kann Angaben zu möglichen Hintergründen machen beziehungsweise hat sonstige Beobachtungen gemacht?

Wer hat Fotos oder Videos gemacht und kann diese der Mordkommission zur Verfügung stellen? Hierfür wurde unser Hinweisportal geschaltet, auf dem die Fotos und Videos hochgeladen werden können. Das Hinweisportal erreichen Sie unter folgendem Link: https://be.hinweisportal.de/..

• Wer kann sonst sachdienliche Hinweise geben?

Hinweise nimmt die 7. Mordkommission des Landeskriminalamts Berlin in der Keithstraße 30 in 10787 Berlin-Tiergarten unter der Rufnummer (030) 4664-911777, per E-Mail oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.