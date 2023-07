Schüsse auf dem Balkon

Nr. 1129

Gestern Abend kam es auf einem Wohnungsbalkon in Gesundbrunnen zu einer Schussabgabe. Gegen 19.15 Uhr konnte ein 26-Jähriger seinen 71 Jahre alten Nachbarn in der Hochstraße dabei beobachten, wie er mit einer Handfeuerwaffe drei Schüsse in die Luft abgab. Der Zeuge alarmierte daraufhin umgehend die Polizei, welche zwei Stunden später mit Spezialkräften auf Grundlage eines erwirkten richterlichen Durchsuchungsbeschlusses in die betreffende Wohnung eindrang. Der Senior konnte durch die Beamten angetroffen und ohne Widerstand festgenommen werden. Die Tatwaffe sowie die entsprechenden drei Patronenhülsen konnten ebenfalls vorgefunden und sichergestellt werden. Überdies beschlagnahmten die Kräfte zwei Luftdruckwaffen, Munition und ein Messer. Der 71-Jährige gab an, dass er mit einer bipolaren Störung diagnostiziert sei und dauerhaft Medikamente einnehme. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab zudem einen Wert von über 0,6 Promille. Nach Beendigung der Maßnahmen wurde der Tatverdächtige vor Ort entlassen. Mit den weiteren Ermittlungen ist der Polizeiabschnitt 18 betraut.