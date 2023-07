Mann auf U-Bahnhof mit Messer verletzt

Nr. 1128

Ein Mann wurde in der vergangenen Nacht in einem U-Bahnhof in Neukölln mit einem Messer verletzt. Gemäß bisherigem Kenntnisstand befand sich ein 23-Jähriger gegen Mitternacht auf dem Bahnsteig der U7 des U-Bahnhofs Hermannplatz, als er von einem ihm flüchtig Bekannten angesprochen wurde. Als sich der Angesprochene entfernen wollte, soll ihm der Bekannte ein Messer an den Bauch gehalten haben. Der 23-Jährige setzte daraufhin sein Pfefferspray ein, woraufhin ihn der Mann zu Boden riss und ihm mit dem Messer eine Stichverletzung zugefügt haben soll. Zwei weitere Männer kamen dazu und traten auf den Verletzten ein. Der 23-Jährige konnte sich in eine U-Bahn retten und stieg mit Hilfe von Passanten am U-Bahnhof Südstern wieder aus. Alarmierte Rettungskräfte versorgten den Verletzten und brachten ihn anschließend in ein Krankenhaus, wo er zur weiteren Behandlung der erlittenen Stichverletzung stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr besteht nicht. Die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) hat die Ermittlungen nach den Tätern übernommen.