Radfahrerin bei Unfall verletzt - Busfahrer setzt Fahrt fort

Nr. 1124

Bei einem Unfall gestern Abend in Mitte ist eine Radfahrerin verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr die 24-Jährige gegen 19.20 Uhr den Radfahrschutzstreifen der Heinrich-Heine-Straße in Richtung Moritzplatz. In gleicher Richtung fuhr ein Mann mit einem Reisebus, der nach Angaben von Zeugen zum Teil auf dem Radfahrschutzstreifen fuhr und dabei kurz vor der Annenstraße die Radfahrerin beim Vorbeifahren touchierte, so dass die 24-Jährige stürzte. In der Folge überrollte der Bus mit dem Hinterrad einen Fuß der Radfahrerin. Sie kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der Busfahrer setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Die Ermittlungen hat der Verkehrsermittlungsdienst der Polizeidirektion 5 (City) übernommen.