Abiturfeier eskaliert, Widerstand, Angriffe auf Polizeikräfte

Nr. 1123

Heute Nacht kam es zum Widerstand gegen und tätlichen Angriffen auf Vollstreckungsbeamte, nach dem es in Moabit zu einer Körperverletzung und Beleidigungen auf einer Abiturfeier kam.

Nach ersten Erkenntnissen wurden Einsatzkräfte der Polizei gegen 2 Uhr zur Straße Alt- Moabit alarmiert, weil ein 22-Jähriger dort in aggressiver Art das Sicherheitspersonal im Alter von 36 und 33 Jahren bepöbelte, beleidigte und versuchte den 36-jährigen Mann zu schlagen. Der Mann konnte dem Schlag ausweichen. Die beiden Sicherheitsmänner erteilten dem 22-Jährigen und seinem 17-jährigen Bruder, der ebenfalls das Sicherheitspersonal bepöbelte, Hausverbot. Die Stimmung der ca. 100 Personen der Abiturfeier war aggressiv aufgeladen, so dass die Polizei hinzugerufen wurde. Die Abiturfeier war beim Eintreffen der Polizei bereits beendet und alle Personen befanden sich auf dem Gehweg.

Die eintreffende Polizeistreife erteilte aufgrund des aggressiven Verhaltens zur Sicherung der Sachverhaltsaufnahme Platzverweise. Der 22- Jährige wollte diesem nicht nachkommen und trat einem Polizeibeamten gegen das Knie, als dieser ihn von der Straße schob. Daraufhin wurde er von zwei Beamten unter erheblichem Kraftaufwand aufgrund des Versteifens seiner Arme und des Körpers festgenommen. Ein anderer 17- Jähriger befand sich ebenfalls auf der Fahrbahn und kam dem Platzverweis nicht nach. Er wurde von einem Polizeibeamten durch Schieben und Drücken von der Straße gedrängt, wogegen er sich heftig mit seinem Körper stemmte. Der Polizeibeamte brachte ihn an die Häuserwand und legte ihm Handfesseln an. Hier kam der 17-jährige Pöbelnde hinzu und wollte den Polizeibeamten von der Festnahme abhalten. Dieser wurde jedoch sofort von hinzukommenden Polizeikräften zu Boden gebracht und zum Gefangenensammeltransport geführt. Der 17- jährige „Befreier“ war alkoholisiert, es wurde ein Promillewert von ca. 0,7 wurde gemessen.

Als der 17-Jährige, welcher den Platzverweis verweigerte, zum Einsatzfahrzeug geführt wurde, beschädigte er dieses mit den ihm angelegten Handfesseln. Bei ihm wurde ein Wert von 1,6 Promille gemessen. Beide 17-Jährige wurden vor Ort entlassen und ihren Müttern übergeben. Der 22- Jährige wurde ebenfalls vor Ort entlassen. Während der polizeilichen Maßnahmen zogen sich acht Polizeikräfte Verletzungen zu, zwei traten vom Dienst ab. Die Ermittlungen dauern an.