Räuberischer Diebstahl beim Optiker – Wer kennt diese Frau?

Nr. 1127

Mit der Veröffentlichung von Fotos aus Überwachungskameras bittet die Kriminalpolizei der Direktion 4 (Süd) um Mithilfe bei der Suche nach einer tatverdächtigen Frau. Am Montag, den 24. April 2023, betrat die unbekannte Tatverdächtige gegen 10 Uhr das Optikergeschäft am Mariendorfer Damm. Dort schaute sie sich mehrere Brillen an, verstaute eine davon in ihrer mitgeführten Tasche und verließ anschließend das Geschäft, ohne zu bezahlen. Nachdem dem Mitarbeiter das Fehlen der Brille auffiel, eilte er der Frau nach und stellte sie zur Rede. Die Tatverdächtige weigerte sich, ihre Tasche vorzuzeigen und schlug mehrfach mit einer gefüllten PET-Flasche auf den Angestellten ein. Schließlich flüchtete die mutmaßliche Diebin zum U-Bahnhof Westphalweg und entfernte sich mit einer U-Bahn vom Tatort.

ca. 25 bis 30 Jahre alt

etwa 168 cm groß

kräftige Figur

braunes, gelocktes Haar, etwas über schulterlang

sprach deutsch mit Akzent, vermutlich südosteuropäisch

Bekleidung: schwarzes T-Shirt mit pinkfarbener Beschriftung auf der Vorderseite, gemusterter Rock, graue Sneaker; trug graue Umhängetasche