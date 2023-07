Schussabgabe auf Lokal

Nr. 1121

Heute früh wurden Einsatzkräfte zu einem Lokal in Plänterwald gerufen, da dort Einschusslöcher in der Scheibe gemeldet wurden. Gegen 4.15 Uhr konnten die Polizeikräfte tatsächlich mehrere Einschusslöcher in einer Fensterscheibe eines Lokals in der Puderstraße feststellen. Nach den bisherigen Ermittlungen befanden sich zu diesem Zeitpunkt keine Personen im Lokal. Verletzt wurde demnach niemand. Die weiteren Ermittlungen hat das zustände Fachkommissariat des Landeskriminalamtes übernommen.