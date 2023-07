Auto gestohlen und Unfälle verursacht

Nr. 1120

Bei einem Mann, der gestern Nachmittag ein Auto gestohlen und damit mehrere Unfälle verursacht haben soll, klickten in Reinickendorf die Handschellen. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll der 32-Jährige kurz vor 18 Uhr in der Amendestraße mit stark überhöhter Geschwindigkeit zunächst gegen ein geparktes Fahrzeug und einen Baum gefahren sein. Anschließend setzte er seine Fahrt noch ein paar Meter fort und fuhr in derselben Straße gegen einen weiteren geparkten Wagen. Nun ließ er das beschädigte Auto zurück und flüchtete zu Fuß weiter. Zeugen, die das Geschehen beobachtet hatten, machten zwischenzeitlich alarmierte Polizeieinsatzkräfte auf den mutmaßlichen Unfallfahrer aufmerksam, so dass er in der Reginhardstraße festgenommen werden konnte. Weitere Ermittlungen ergaben, dass das Unfallfahrzeug gegen 17.30 Uhr in der Provinzstraße entwendet worden war. Da der Verdacht bestand, dass der mutmaßliche Fahrer Alkohol und Drogen zu sich genommen hatte, erfolgte in einem Gewahrsam neben einer erkennungsdienstlichen Behandlung auch eine Blutentnahme. Anschließend kam er wieder auf freien Fuß. Das entwendete Fahrzeug wurde sichergestellt und es erfolgte eine Spurensicherung. Da sich in dem Wagen zudem mehrere Postpakete befanden, die weder dem Eigentümer noch dem 32-Jährigen zuzuordnen waren, wurden diese wegen des Verdachts des Postdiebstahls beschlagnahmt. Anschließend wurde das Auto dem 47-jährigen Eigentümer übergeben. Die weiteren Ermittlungen dauern an.