Radfahrerin bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 1118

Bei einem Verkehrsunfall in Marienfelde ist gestern Vormittag eine Radfahrerin ums Leben gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Lkw gegen 9 Uhr die Malteserstraße in Richtung Symeonstraße. Er bog nach rechts auf einen Parkplatz ab und fuhr dabei eine Radfahrerin an, die in gleicher Richtung auf dem Radweg unterwegs war. Durch die Kollision stürzte die 63-jährige Frau, kam mit ihrem Fahrrad unter den Lkw und wurde überrollt. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie am Unfallort verstarb. Der Lkw-Fahrer stand derart unter dem Eindruck des Geschehens, dass er von Rettungskräften vor Ort versorgt werden musste und anschließend zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Die Malteserstraße war während des Einsatzes von Feuerwehr und Polizei zwischen Friedrichrodaer Straße und Marienfelder Allee bis 12.20 Uhr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.