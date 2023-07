Kind angefahren

Nr. 1117

In Mahlsdorf wurde gestern Nachmittag ein Kind bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 70-jährige Pkw-Fahrer gegen 16 Uhr die Ridbacher Straße in Richtung Jaques-Offenbach-Platz. Kurz vor dem Einbiegen in den Kreisverkehr des Platzes fuhr der Fahrer den elfjährigen Jungen an, der mit einem Tretroller die Fahrbahn auf dem dortigen Zebrastreifen überquerte. Alarmierte Rettungskräfte brachten das Kind mit Hautabschürfungen an den Knien und vermutlich einer Ellenbogenfraktur in ein Krankenhaus, wo es stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.