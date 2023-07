Motorradfahrer tödlich verunglückt

Nr. 1115

Bei einem Verkehrsunfall gestern früh in Wittenau verstarb ein Motorradfahrer. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 42-Jährige mit seiner KTM gegen 6.30 Uhr den Eichborndamm aus Richtung Nordgraben in Richtung Antonienstraße. Auf Höhe der Einmündung Eichborndamm/ Antonienstraße/ Miraustraße kam der Motorradfahrer von der Fahrbahn nach links ab, durchbrach das Gehwegschutzgitter und prallte gegen eine Lichtzeichenmast. Alarmierte Rettungskräfte reanimierten den 42-Jährigen und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er kurze Zeit später an der Schwere seiner Verletzungen verstarb. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war der Bereich der Einmündung Miraustraße/ Antonienstraße sowie Breitenbachstraße/ Miraustraße bis 9.40 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Die weiteren Ermittlungen übernimmt das Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Direktion 2 (West).