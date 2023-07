Mann überfallen und verletzt

Nr. 1114

Bisher Unbekannte überfielen in der vergangenen Nacht einen Mann in Alt-Hohenschönhausen. Nach bisherigem Kenntnisstand saß der 34-Jährige gegen 23.30 Uhr an der Tramhaltestelle Gehrenseestraße und wartete auf die Bahn. Eine dreiköpfige Personengruppe kam dann auf ihn zu und einer der Personen riss ihm plötzlich sein Handy aus der Hand. Als er sein Mobiltelefon zurückforderte, wurde er geschlagen und getreten und erlitt dadurch Verletzungen am Kopf. Anschließend flüchtete die Gruppe mit der Beute in Richtung Anna-Ebermann-Straße. Der Verletzte begab sich anschließend in ein Krankenhaus, wo unter anderem ein Nasenbeinbruch sowie ein Schädelhirntrauma festgestellt wurden. Nach einer ambulanten Behandlung konnte der Verletzte die Klinik verlassen. Die Kriminalpolizei der Direktion 3 hat die weiteren Ermittlungen nach den Tätern übernommen.