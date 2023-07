Versuchte Brandstiftung an Tankstelle nach Diebstahl

Nr. 1111

Gestern Abend kam es im Verkaufsraum einer Tankstelle in Waidmannslust zunächst zu einem Diebstahl durch einen Mann. Gegen 20.25 Uhr entwendete der 35-Jährige eine gekühlte Getränkeflasche und verließ anschließend den Geschäftsraum am Zabel-Krüger-Damm, ohne zu bezahlen. Der 20-jährige Mitarbeiter der Tankstelle, dem diese Handlung aufgefallen war, lief dem mutmaßlichen Dieb nach und sprach diesen an. Ein 39-jähriger Zeuge konnte beobachten, wie der Tatverdächtige den 20-Jährigen mit einem spitzen Gegenstand in seiner Hand bedrohte und sodann das Gelände verließ. Kurze Zeit später kehrte der 35-Jährige zurück und entzündete unter Zuhilfenahme eines Feuerzeugs den zuvor mit dem Benzin aus einer Zapfsäule übergossenen rechten Ärmel seines Sweatshirts. Das Feuer erlosch kurz darauf selbstständig. Der Versuch, im Anschluss einzelne Säulen in Brand zu setzen, misslang. Mithilfe eines Feuerlöschers probierte der 35-Jährige anschließend noch die Hintertür des Verkaufsraums aufzuwuchten, wodurch der Löscher entleert wurde. Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 12 trafen wenig später in einer Seitenstraße auf den 35-Jährigen und nahmen ihn fest. Da der Festgenommene verhaltensauffällig wirkte, wurde er einem Arzt eines Berliner Krankenhauses vorgestellt. Die weiteren Ermittlungen werden durch das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.