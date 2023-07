Verletzte Radfahrerin

Nr. 1109

Gestern Abend wurde eine Radfahrerin bei einem Verkehrsunfall im Ortsteil Märkisches Viertel verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen und Aussagen befuhr ein 53-Jähriger mit seinem Pkw gegen 21.50 Uhr den Dannenwalder Weg in Richtung Finsterwalder Straße. Als der Fahrer nach links in den Wilhelmsruher Damm abbog, stieß er mit einer 56-jährigen Radfahrerin zusammen. Sie soll den Wilhelmsruher Damm in entgegengesetzter Fahrtrichtung befahren haben und an der Kreuzung Wilhelmsruher Damm Ecke Dannenwalder Weg nach rechts in den Dannenwalder Weg abgebogen sein. Die 56-jährige Frau erlitt durch den Zusammenstoß Kopf,- Schulter- und Beinverletzungen. Sie wurde von alarmierten Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär behandelt wird. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen.