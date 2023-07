Nr. 1108

Gestern Nachmittag kam es in Friedenau zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 64-Jähriger gegen 15.30 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Fahrbahn in der Rheingaustraße in Richtung Wiesbadener Straße unterwegs gewesen sein, als er einen 77-jährigen Radfahrer überholt haben soll. Kurz nach dem Überholvorgang soll ihm der 77-Jährige aufgefahren und infolgedessen gestürzt sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Gestürzten, der Verletzungen am Kopf und einem Arm erlitt zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 64 Jahre alte Mann blieb unverletzt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) übernommen.