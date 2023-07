Fahrzeug von Hilfsorganisation in Brand gesetzt

Nr. 1107

In der vergangenen Nacht wurde in Weißensee ein Fahrzeug einer Hilfsorganisation für Geflüchtete aus der Ukraine durch Unbekannte angezündet. Durch eine Zeugin wird gegen 2 Uhr in der Falkenberger Straße auf einem Mieterparkplatz ein brennender Transporter festgestellt. Sie rief die Polizei und die Feuerwehr. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Ein weiterer Pkw, der neben dem Transporter parkte, wurde ebenfalls durch den Brand beschädigt. Der mutmaßliche Täter konnte unerkannt flüchten. Die weiteren Ermittlungen übernimmt der Polizeiliche Staatsschutz.