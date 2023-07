Mann durch Gürtelschläge verletzt

Nr. 1106

Heute früh wurde ein Mann in Neu-Hohenschönhausen von zwei Unbekannten verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 23-Jährige gegen 6.40 Uhr mit zwei Männern auf einem Gehweg in der Zingster Straße in einen Streit geraten sein. Im Zuge dessen soll sich das Duo Gürtel um die Hände gebunden, auf den 23-Jährigen eingeschlagen haben und anschließend geflüchtet sein. Alarmierte Einsatzkräfte führten bei dem Verletzten eine Atemalkoholkontrollmessung durch, weil er alkoholisiert wirkte. Diese ergab eine Wert von rund zwei Promille. Der Mann wurde aufgrund mehrerer Verletzungen am Kopf durch Rettungskräfte zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.