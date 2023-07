Auseinandersetzung auf Parkplatz nach versuchtem Diebstahl

Nr. 1104

Nachdem ein Unbekannter gestern Nachmittag versuchte, eine Tasche aus einem Transporter in Neu-Hohenschönhausen zu stehlen, kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen diesem und vier weiteren Männern. Nach bisherigen Erkenntnissen soll sich ein 30-Jähriger gegen 16.20 Uhr auf einem Parkplatz in der Falkenberger Chaussee mit drei Freunden unterhalten haben, als ein unbekannter Mann mit einem Auto neben seinem Sprinter geparkt habe, ausgestiegen sei und anschließend die Tasche des 30-Jährigen, die auf einem Sitz im Sprinter lag, an sich genommen habe. Daraufhin sei es zuerst zu einem verbalen Streit zwischen den Männern gekommen, der sich schnell zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelte habe. Im Zuge dessen soll der Unbekannte das Quartett mit Pfefferspray besprüht und anschließend in seinem Wagen geflüchtet sein. Der 30-Jährige sowie ein 33-Jähriger und ein 36-Jähriger erlitten Augenreizungen und wurden am Ort ambulant behandelt. Ein 35-Jähriger klagte über Atemwegsbeschwerden und wurde von Rettungskräften ihn ein Krankenhaus gebracht, in dem er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung, einer einfachen Körperverletzung und eines versuchten Diebstahls aus Kfz hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.