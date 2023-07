Gruppe greift Gäste einer Bar an

Nr. 1103

Eine größere Personengruppe betrat heute früh einen Club in Neu-Hohenschönhausen und attackierte aus bislang unbekannten Gründen unvermittelt mehrere Gäste. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen trat gegen 3.10 Uhr ein 28-jähriger Rapper in dem Lokal in der Grevesmühlener Straße auf, als plötzlich die Gruppe von 15 bis 20 Personen die Bar betrat, Gäste mit Schlägen und Tritten angriff, Tische und Stühle umwarf und Gläser und Flaschen durch den Raum warf. Dabei soll ein 28-jähriger Gast von einem der Angreifer mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen worden sein. Nach wenigen Minuten soll die Gruppe den Club wieder verlassen und in unbekannte Richtung geflüchtet sein. Alarmierte Rettungskräfte brachten den 28-jährigen Gast mit Kopfverletzungen in ein Krankenhaus, wo dieser stationär aufgenommen wurde. Die Ermittlungen zu dem besonders schweren Landfriedensbruch und der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 3 (Ost) übernommen.