Verkehrsunfall mit vier Fahrzeugen

Nr. 1101

Gestern Nachmittag kam es in Wilhelmstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem vier Fahrzeuge beschädigt und zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen soll ein 64-jähriger Mann gegen 17.20 Uhr mit seinem Mini auf der Heerstraße stadtauswärts in Richtung Mahnkopfweg unterwegs gewesen sein, als er mit dem Smart einer 57-jährigen Frau zusammenstieß, die vor ihm verkehrsbedingt hielt. Durch die Kollision wurde der Wagen der Frau zuerst auf den vor ihr haltenden Lkw eines 33-Jährigen geschoben und anschließend gegen den BMW eines 50-Jährigen geschleudert, der den Fahrstreifen links neben ihr befuhr. Alle vier Fahrzeuge wurden beschädigt. Einsatzkräfte beschlagnahmten den Führerschein des 64-Jährigen. Aufgrund eines gesundheitlichen Problems, das der 64-Jährige nach eigenen Angaben auch während seiner Fahrt gehabt habe und weswegen er Medikamente nehme, wurde er zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Dort wurde ihm auch Blut abgenommen. Die 57-Jährige klagte über Kopf-, Nacken- und Rückenschmerzen und wurde zur stationären Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Sowohl der 33-Jährige als auch der 50-Jährige blieben unverletzt. Die Unfallstelle war während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme gesperrt. Die weiteren Ermittlungen werden von einem Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.