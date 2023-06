Mutmaßlich alkoholisierter Fahrer fährt gegen wartendes Auto

Nr. 1096

In Grünau kam gestern Abend zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr ein 65-Jähriger mit seinem Dacia gegen 18 Uhr das Adlergestell in Richtung Richterstraße. An der Kreuzung Wassersportallee fuhr der vermutlich alkoholisierte Fahrer ungebremst in den dort an der roten Ampel stehenden BMW eines 59-Jährigen, welcher wiederum auf den vor ihm stehenden Mercedes einer 53-Jährigen geschoben wurde. Der Dacia-Fahrer wurde dabei am Kopf verletzt und zur stationären Behandlung sowie für eine Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht. Auch die anderen beiden wurden aufgrund von Verletzungen am Rumpf sowie am Kopf zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser gefahren. Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.