Auseinandersetzung zwischen Männergruppen

Nr. 1094

In der vergangenen Nacht fuhren Einsatzkräfte der Polizei zu einer gefährlichen Körperverletzung in Neukölln. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 2.30 Uhr auf dem Gehweg der Hermannstraße zwischen zwei Personengruppen zu einer Auseinandersetzung. Eine dreiköpfige Männergruppe saß vor einem Geschäft und konsumierte Alkohol, als eine andere Männergruppe vermeintlich ohne Anlass auf die drei Männer zuging und unvermittelt auf zwei des Trios einschlug. Beim Eintreffen der Polizeikräfte waren die Angreifer bereits geflüchtet. Ein 46-Jähriger erlitt eine Kopfplatzwunde, der zweite Attackierte eine Schnittverletzung an der Hand. Rettungskräfte brachten beide in ein Krankenhaus. Die Schnittverletzung an der Hand wurde sofort operiert. Der 46-jährige konnte nach ambulanter Behandlung das Krankenhaus wieder verlassen. Der dritte Mann der ersten Gruppe, ein 40-Jähriger, blieb unverletzt. In der Nähe nahmen Polizeikräfte einen 33-jährigen Mann mit blutbeschmierten Händen fest. Im Polizeiabschnitt wurden seine Personalien festgestellt und Spuren gesichert, anschließend konnte er seinen Weg fortsetzen. Die weiteren Ermittlungen zu den Hintergründen, den Identitäten des Operierten und der Zusammensetzung der anderen Gruppe dauern an.