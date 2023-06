Mehrere brennende Fahrzeuge

Nr. 1093

In der vergangenen Nacht brannten in Moabit mehrere Fahrzeuge. Aufmerksame Passanten sowie zufällig vorbeifahrende Einsatzkräfte der Polizei bemerkten gegen 2.30 Uhr in der Straße Alt-Moabit am Straßenrand geparkte, brennende Autos. Die alarmierte Feuerwehr konnte die Flammen vollständig löschen. Insgesamt waren fünf Fahrzeuge betroffen, wobei zwei von ihnen erheblichen Schaden nahmen. Menschen wurden nicht verletzt. Das Brandkommissariat des Landeskriminalamtes ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung.