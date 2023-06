Seniorin beraubt und verletzt

Nr. 1091

Gestern Mittag wurde eine 82-Jährige von einem Unbekannten im Wedding ihrer Handtasche beraubt. Nach derzeitigen Ermittlungen befand sich die Seniorin gegen 13 Uhr am Hauseingang ihrer Wohnung in der Lütticher Straße, als ihr ein Unbekannter von innen die Tür öffnete. Der Unbekannte soll die Handtasche der 82-Jährigen, die sie über der Schulter trug, sofort ergriffen und ihr von der Schulter gerissen haben. Durch das Zerren stürzte die Seniorin zu Boden und verletzte sich am Kopf. Anschließend flüchtete der Tatverdächtige mit seiner Beute. Durch alarmierte Rettungskräfte wurde die 82-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, in dem sie stationär behandelt wird. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Direktion 1 (Nord).