Schwerer Verkehrsunfall durch Frontalzusammenstoß

Nr. 1090

Gestern Nachmittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Malchow, bei dem zwei Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr eine 53-Jährige gegen 17.20 Uhr mit ihrem Auto auf der Bundesstraße 2 in Richtung Lindenberg, als sie aus bislang ungeklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn geriet. Ein 69-jähriger Autofahrer, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war, kollidierte mit dem entgegenkommenden Auto der Frau. Durch den Zusammenstoß zog sich die 53-Jährige verschiedene Knochenbrüche und ein Polytrauma zu. Der 69-jährige Mann erlitt ebenfalls ein Polytrauma und diverse Prellungen. Alarmierte Rettungskräfte brachten die Verletzten in ein Krankenhaus, in dem sie stationär behandelt werden. Die Autos sind durch den Verkehrsunfall so stark beschädigt worden, dass sie abgeschleppt werden mussten. Die Bundesstraße wurde in der Zeit von 17.20 bis 1.25 Uhr zwischen Lindenberg und Blankenburger Pflasterweg in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.