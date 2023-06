Festnahme nach versuchter räuberischer Erpressung

Nr. 1088

Polizeikräfte nahmen bereits am 27. Juni 2023 nach einer versuchten räuberischen Erpressung in Neu-Hohenschönhausen einen Jugendlichen vorläufig fest. Gegen 14 Uhr hatten eine Polizistin und ihr Kollege in der Falkenberger Chaussee Ecke Prendener Straße zwei 15 Jahre alte Jugendliche beobachtet, die offensichtlich einen Streit miteinander hatten. Die Zivilkräfte gingen dazwischen und trennten die Jugendlichen. Den weiteren Ermittlungen zufolge soll der eine 15-Jährige unter Androhung von Schlägen den anderen 15-Jährigen zur Herausgabe seiner Bankkarte aufgefordert haben. Der Tatverdächtige wurde daraufhin festgenommen und in ein Polizeigewahrsam gebracht. Er ist in den letzten Monaten bereits mehrfach mit Raubtaten polizeilich in Erscheinung getreten. Der 15-Jährige wurde gestern einem Ermittlungsrichter vorgeführt, der einen Unterbringungsbeschluss für eine Jugendhilfeeinrichtung erließ. Die weiteren Ermittlungen führt die Kriminalpolizei in der Direktion 3 (Ost).