Drohnenabsturz löst Polizei- und Feuerwehreinsatz aus

Nr. 1086

Gestern Abend begab sich ein 20-Jähriger zur Polizeiwache am Alexanderplatz in Mitte, um den Absturz seiner Drohne zu melden. Nach seinen Aussagen und den ersten Erkenntnissen ließ er das Fluggerät im Flugbeschränkungsgebiet in der Panoramastraße gegen 18 Uhr aufsteigen und verlor kurze Zeit später das Signal. Er vermutete, dass die Drohne auf dem Fernsehturm abgestürzt war. Hinzualarmierte Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten die Drohne in etwa 270 Meter Höhe orten. Da eine Absturzgefahr bestand, wurde die Umgebung weitläufig abgesperrt. Zu dieser Zeit befanden sich rund 200 Gäste im Fernsehturm. Sie konnten aus dem Turm und dem Gefahrenbereich geführt werden. Anschließend wurden der Fernsehturm und umliegende Lokalitäten geschlossen. Die Höhenrettung der Feuerwehr barg die Drohne und übergab diese der Polizei, die das Fluggerät beschlagnahmte. Die weiteren Ermittlungen wegen Verstoßes gegen das Luftfahrtgesetz führt nun das Landeskriminalamt Berlin.

Vielen Drohnenführenden ist das Flugbeschränkungsgebiet ED-R 146 in Berlin nicht bekannt. Informationen zum Betrieb unbemannter Luftfahrzeuge finden Sie im Internet auf den Seiten des Bundesaufsichtsamt für Flugsicherung unter dem Link.