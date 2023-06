Kradfahrer bei Verkehrsunfall tödlich verletzt

Nr. 1084

Gestern Mittag kam es in Schöneberg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Autofahrerin und einem Kradfahrer, bei dem der zuletzt Genannte tödlich verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 62-Jährige gegen 13.40 Uhr mit seinem Kleinkraftrad im Prellerweg in Richtung Priesterweg unterwegs gewesen sein. Als der Zweiradfahrer nach links in den Grazer Damm abgebogen sein soll, kollidierte er mit dem Wagen einer 52-jährigen Autofahrerin, die den Prellerweg geradeaus in Richtung Bergstraße befahren haben soll. Bei dem Zusammenstoß erlitt der 62-Jährige massive innere Verletzungen und verstarb noch an der Unfallstelle. Die Autofahrerin stand deutlich unter dem Eindruck des Erlebten und wurde am Ort von einem Notfallseelsorger versorgt. Die Einsatzkräfte beschlagnahmten beide Fahrzeuge. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Kreuzung rund fünf Stunden lang gesperrt. Das zuständige Fachkommissariat für Verkehrsdelikte der Polizeidirektion 4 (Süd) hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Bei dem Verunglückten handelt es sich um den bereits elften tödlich verletzten Verkehrsteilnehmenden in Berlin in diesem Jahr.