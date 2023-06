3. Verkehrssicherheitstag der Polizei Berlin - Gemeinsam sicher durch den Verkehr

Nr. 1087

Die Polizei Berlin veranstaltet am Samstag, den 1. Juli 2023 auf dem Potsdamer Platz in Mitte den 3. Aktionstag zum Thema Verkehrssicherheit. In der Zeit von 10 bis 17 Uhr beraten Polizistinnen und Polizisten mit Unterstützung der Mitglieder der „Berliner Charta für Verkehrssicherheit“ an 26 Stationen rund um die Verkehrssicherheit.

Die Besuchenden werden zum einen über Unfallursachen informiert und zum anderen darüber, wie diese vermieden und damit Verkehrsunfälle verhindert werden können. Gleichzeitig soll zur gegenseitigen Rücksichtnahme sensibilisiert werden, um gerade die schwächeren Verkehrsteilnehmenden zu schützen. Darüber hinaus werden die Mitarbeitenden die polizeiliche Arbeit der Unfallaufnahme detailliert darstellen und in diesem Zusammenhang die Tatortfotografie, die Vermessung eines Unfallortes und die Auswertung von Lackspuren vorstellen. Die Fahrradstaffel, die Wasserschutzpolizei sowie Kolleginnen und Kollegen mit ihrem Dienstmotorrad werden sich ebenfalls vorstellen.