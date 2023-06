Radfahrerin fährt gegen Bus und stürzt

Nr. 1082

Heute Morgen wurde eine Radfahrerin in Mitte bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen befuhr die 45-jährige Radfahrerin gegen 8 Uhr die Hirthstraße in Richtung Karl-Liebknecht-Straße, um in diese rechts einzubiegen. Dabei stieß sie gegen den hinteren Teil eines Linienbusses, dessen 59-jähriger Fahrer auf der Busspur der Karl-Liebknecht-Straße unterwegs war. Der Busfahrer hielt den Bus nach dem Zusammenstoß unverzüglich an. Die 45-Jährige zog sich durch den Aufprall und den Sturz Verletzungen an den Armen, Beinen und dem Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die 45-Jährige in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. In dem Linienbus wurde niemand verletzt. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 5 (City) übernommen.