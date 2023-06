Männer mit Messer verletzt

Nr. 1081

In Kreuzberg wurden gestern Abend zwei Männer mit Messern verletzt. Nach den bisherigen Erkenntnissen waren die beiden 31- und 50-Jährigen gegen 20.30 Uhr in der Reichenberger Straße unterwegs, als der Jüngere mit einem Unbekannten in Streit geriet und im weiteren Verlauf von diesem mit einem Messer attackiert wurde. Dabei erlitt der 31-Jährige eine Schnittverletzung im Gesicht. Als der 50-Jährige dazwischenging, wurde auch er von dem Unbekannten angegriffen und trug Schnitt- und Stichverletzungen am Bein sowie im Gesicht davon. Er kam zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Der 31-Jährige ließ sich vom Rettungsdienst am Ereignisort versorgen. Dem Tatverdächtigen gelang die Flucht in Richtung U-Bahnhof Kottbusser Tor. Die Ermittlungen zu dem Sachverhalt hat die Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.