Falsche Telekom-Mitarbeiter auf frischer Tat ertappt

Nr. 1080

Gestern Nachmittag klickten die Handschellen für zwei mutmaßliche Trickdiebe in Prenzlauer Berg. Gegen 14 Uhr beobachteten zivile Einsatzkräfte des Landeskriminalamts die beiden einschlägig bekannten Tatverdächtigen beim Klingeln an mehreren Wohnhäusern. In der Hanns-Eisler-Straße wurden die Tatverdächtigen eingelassen. Als falsche Telekom-Mitarbeiter getarnt wurden die 22 und 23 Jahre alten Männer in die Wohnung eines 80-Jährigen eingelassen. Während einer der Beiden mit vermeintlichen Arbeiten an den Leitungen den Wohnungsinhaber ablenkte, gelang es seinem Komplizen, eine Schmuckschatulle sowie eine zweistellige Summe Bargeld zu entwenden. Als die Tatverdächtigen wenig später das Haus mitsamt ihrer Beute wieder verlassen wollten, griffen die Dienstkräfte zu. Das Diebesgut konnte dem rechtmäßigen Besitzer zurückgegeben werden. Ein Fachkommissariat des Landeskriminalamts hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Diesen Fall zum Anlass nehmend, rät die Polizei:

Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung!

Lassen Sie nur Handwerker ein, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung schriftlich angekündigt wurden!

Wenden Sie sich im Zweifel an eine Vertrauensperson oder wählen Sie den Notruf.

