Zehn Jahre Integrationsprogramm „Nicht im Abseits stehen“ - Treffen der Kulturen beim Fußballturnier für Toleranz und Integration 2023

Nr. 1079

Das Integrationsprogramm N.i.A.s. („Nicht im Abseits stehen“) wird dieses Jahr zehn Jahre alt. Gefeiert wird am 1. Juli 2023 ab 10 Uhr auf dem Sportplatz in der Tietzstraße 33 – 41 in 13509 Berlin-Reinickendorf. Von 11 bis 16 Uhr rollt dann der Ball beim Fußballturnier, das die Polizeidirektion 1 (Nord) als Teil des Integrationsprogrammes N.i.A.s. mit Unterstützung des Bezirks Reinickendorf, den weiteren fünf Polizeidirektionen Berlins, der Volker-Reitz-Stiftung sowie des SC Borsigwalde durchführt. An dem Turnier nehmen Mannschaften aus verschiedenen Flüchtlingsunterkünften sowie Berliner Fußballvereinen teil. Die Kinder im Alter von neun bis elf Jahren spielen um den „N.i.A.s.-Pokal“. Der ehemalige Fußballspieler Jimmy Hartwig wird auch dieses Jahr als Integrationsbotschafter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) das Turnier begleiten. Der Eintritt ist frei. Interessierte Zuschauerinnen und Zuschauer sind herzlich willkommen.