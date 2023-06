Radfahrerin verletzt

Nr. 1078

Gestern Mittag wurde eine Radfahrerin in Alt-Treptow bei einem Verkehrsunfall verletzt. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 32-jährige Fahrer eines Lkw gegen 12 Uhr die Kiefholzstraße von der Treptower Straße kommend in Richtung Elsenstraße. Beim Abbiegen nach rechts in die Elsenstraße erfasste der Fahrer die in dieselbe Richtung geradeaus fahrende Radfahrerin. Die 45-Jährige stürzte und zog sich Verletzungen an den Armen, Beinen, dem Kopf und dem Rumpf zu. Alarmierte Rettungskräfte brachten die verletzte Radfahrerin in ein Krankenhaus, wo sie stationär aufgenommen wurde. Eine 41-jährige Zeugin erlitt einen Schock und wurde ambulant behandelt. Während der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme war die Kreuzung Kiefholzstraße/Elsenstraße bis 12.40 Uhr für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Davon waren auch mehrere Buslinien betroffen. Die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang dauern an und wurden von einem Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.