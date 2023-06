Mehrere Personen bei Frontalzusammenstoß verletzt

Nr. 1077

Gestern Vormittag kam es zu einem Verkehrsunfall in Rahnsdorf, bei dem mehrere Personen verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen und Zeugenaussagen fuhr eine 69-Jährige gegen 10.15 Uhr mit ihrem Auto auf dem Fürstenwalder Damm in Richtung Müggelseedamm. Ein 86-jähriger Autofahrer, der in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs war, kam von der Fahrbahn ab und geriet in den Gegenverkehr. In Folge dessen kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto der 69-Jährigen, die sich dadurch Verletzungen am Oberkörper und am Sprunggelenk zuzog. Alarmierte Rettungskräfte brachten sie in ein Krankenhaus, in dem sie ambulant behandelt wurde. Der 86-jährige Fahrer erlitt bei der Kollision eine Verletzung am Oberkörper, seine 86-jährige Beifahrerin zog sich Knochenbrüche am Oberkörper zu. Beide wurden mit einem Rettungswagen für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht, wobei die Frau stationär aufgenommen wurde. Die Autos waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit. Der Fürstenwalder Damm wurde in der Zeit von 10.15 bis 11.50 Uhr in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat das zuständige Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost) übernommen.