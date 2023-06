Streitschlichtung endet in Schlägerei

Nr. 1076

In Grünau wurden gestern Abend zwei Jugendliche verletzt. Laut Zeugenaussagen sei es gegen 19 Uhr zu einer Schlägerei zwischen mehreren Jugendlichen gekommen, bei der zwei 15-Jährige verletzt und bedroht wurden. Die beiden Jungen sollen sich mit dem ebenfalls 15-jährigen späteren Tatverdächtigen zu einer Streitschlichtung in einer Grünanlage in der Königsseestraße getroffen haben. Jedoch sei dieser in Begleitung von 14 weiteren Jugendlichen gewesen. Statt den Streit beizulegen, habe er dann einem der beiden 15-Jährigen mehrfach mit der Faust in das Gesicht geschlagen und auf ihn eingetreten, als er bereits am Boden lag. Ein Mädchen aus der Gruppe schlug den Begleiter des Angegriffenen ebenfalls mehrfach mit der Faust ins Gesicht. Zwei weitere Beteiligte sollen ein Messer und einen Teleskopschlagstock gezeigt, beide Waffen aber nicht eingesetzt haben. Andere Jugendliche beteiligten sich an den Schlägen auf die beiden 15-Jährigen, filmten die Tat und ließen erst ab, als sie das Martinshorn der alarmierten Rettungskräfte hörten. Die Gruppe flüchtete vor dem Eintreffen der Polizei. Rettungskräfte versorgten die verletzten 15-Jährigen am Ort. Einer der beiden kam im Anschluss mit Verletzungen am Oberkörper zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 3 (Ost).