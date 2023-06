Raubüberfall auf Fast-Food-Restaurant

Nr. 1075

Heute früh überfielen zwei maskierte Männer eine Filiale einer Fast-Food-Kette in Tegel. Nach bisherigen Erkenntnissen griff das Duo gegen 3 Uhr einen 18-jährigen Mitarbeiter und eine 30-jährige männliche Reinigungskraft am Hinterausgang des Geschäfts in der Holzhauser Straße an. Eine weitere 30-jährige weibliche Reinigungskraft, die auf das Geschehen aufmerksam geworden war und ebenfalls zum Hinterausgang kam, wurde von einem der Angreifer verbal und unter Vorhalt eines Messers bedroht. Die Tatverdächtigen schlossen die drei in einen Büroraum ein, wobei sie die beiden Männer fesselten. Anschließend forderten sie den Code des Tresors, öffneten diesen und flüchteten mit erbeutetem Geld sowie den Telefonen der Überfallenen in unbekannte Richtung. Gegen 6.30 Uhr konnte eine weitere Reinigungskraft die drei Eingeschlossenen befreien. Der 30-Jährige erlitt durch Schläge Hämatome am Kopf und im Gesicht, lehnte aber eine ärztliche Behandlung ab. Der 18-Jährige, der deutlich unter dem Eindruck des Erlebten stand, wurde für eine Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau blieb unverletzt. Die Ermittlungen dauern an und wurden vom Raubkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord) übernommen. (kw)