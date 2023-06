Quartett nach Motorraddiebstahl festgenommen

Nr. 1074

Heute früh kam es in Schmargendorf nach einem Diebstahl von Motorrädern und einem Verkehrsunfall zu einem verbotenen Kraftfahrzeugrennen. Fahnder und Fahnderinnen der Polizei beobachteten gegen 5 Uhr in einer Tiefgarage in der Helene-Jakobs-Straße einen schweren Diebstahl von Krafträdern durch drei Männer und eine Frau. Die Polizeikräfte konnten die 25-Jährige in einem Passat und den 28-Jährigen in einem Kleintransporter auf der Autobahn 100 antreffen, festnehmen und zwei gestohlene Motorräder sicherstellen. Die anderen beiden Tatverdächtigen im Alter von 19 und 23 Jahren versuchten sich der Festnahme durch Flucht in einem anderen Kleintransporter zu entziehen. Als die Polizeikräfte die Beiden in der Forckenbeckstraße auf Höhe der Mecklenburgischen Straße anhielten, setzte der 23- jährige Fahrer das Fahrzeug zurück und fuhr mit diesem gegen das Einsatzfahrzeug der Polizei. Danach beschleunigte er den Kleintransporter und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Mecklenburgische Straße. Der Flüchtende missachtete mehrere rote Ampeln und Vorfahrtsregeln. Auch fuhr er in den Gegenverkehr und zwang entgegenkommende Verkehrsteilnehmende zu bremsen. Auf der Flucht über die Autobahn kam es zu riskanten Fahrstreifenwechseln und zur Unterschreitung des Sicherheitsabstandes. Eine weitere Streife konnte das Fahrzeug schließlich in der Buddestraße Ecke Veitstraße anhalten und die beiden Insassen festnehmen. Der Fahrer des Einsatzfahrzeugs wurde durch die Kollision nicht verletzt. Das Quartett wurde einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) überstellt, welches die weiteren Ermittlungen übernommen hat.