Senior stürzt mit Fahrrad

Nr. 1073

Heute Morgen verletzte sich in Mahlsdorf ein Radfahrer bei einem sogenannten Alleinunfall. Nach den bisherigen Ermittlungen und Aussagen befuhr der 76-Jährige mit seinem Fahrrad gegen 7.50 Uhr den Hultschiner Damm von der Rahnsdorfer Straße kommend in Richtung Bundesstraße 1. Dabei geriet der Senior vermutlich in Höhe der Elsenstraße mit den Reifen des Rades in dort bodengleich verlegte Schienen der Straßenbahn, stürzte und verletzte sich am Kopf. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Die weiteren Ermittlungen zu dem Verkehrsunfall hat ein Fachkommissariat der Direktion 3 (Ost) übernommen.