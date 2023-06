Mann mit Messerstich verletzt

Nr. 1069

Passanten trafen in der vergangenen Nacht in Neukölln auf einen stark blutenden Mann und riefen die Polizei. Die Zeugen gaben an, dass sie gegen 2 Uhr den 32-Jährigen nicht ansprechbar vor einem Spätkauf liegend auf dem Gehweg der Sonnenallee bemerkten. Alarmierte Rettungskräfte brachten den Verletzten mit einer Stichverletzung im hinteren Schulterbereich in ein Krankenhaus, wo er stationär aufgenommen wurde. Lebensgefahr soll für den 32-Jährigen nicht bestehen. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung dauern an und wurden von der Kriminalpolizei der Direktion 5 (City) übernommen.