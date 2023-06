Sicherheitsmitarbeiter im Kombibad Seestraße angegriffen

Nr. 1068

Gestern Nachmittag wurde ein Sicherheitsmitarbeiter im Wedding von Unbekannten angegriffen und verletzt. Laut Zeugenaussagen sei der 19-jährige Sicherheitsmitarbeiter gegen 17 Uhr an den Umkleiden des Kombibads in der Seestraße zunächst mit einem Unbekannten in einen Streit geraten. Im Verlauf des Streits zog der Unbekannte ein Messer. Als der 19-Jährige den Bereich der Umkleide verlassen habe, sei er von weiteren Personen angegriffen worden. Sie verletzten ihn durch Schläge und Tritte am Kopf. Der 19-Jährige erlitt Verletzungen an der Schläfe und an seiner Hand. Alarmierte Rettungskräfte versorgten die Verletzungen am Ort. Die mutmaßlichen Täter sind flüchtig. Die weiteren Ermittlungen übernimmt ein Fachkommissariat der Polizeidirektion 1 (Nord).