Zwei Männer durch Schläge und Messerstiche verletzt

Nr. 1065

Einsatzkräfte des Polizeiabschnitts 28 wurden gestern Abend zu zwei verletzten Männern nach Tiergarten gerufen. Nach dem bisherigen Erkenntnisstand und Zeugenaussagen wurden ein 42-Jähriger und ein 21-Jähriger in der Tiergartenstraße in ihrem geparkten Auto von einer vier- bis fünfköpfigen Männergruppe gegen 18.15 Uhr angegriffen. Die Angreifer sollen die Fahrzeugtüren aufgerissen und die beiden Insassen mit Reizgas, Faustschlägen und Tritten attackiert haben. Das sich anschließende Gerangel verlagerte sich auf den Gehweg. Der 42-Jährige erlitt eine Stichwunde am Oberschenkel sowie weitere Schnittverletzungen im Gesicht. Er kam nach einer medizinischen Erstversorgung zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus. Sein 21-jähriger Beifahrer zog sich Hämatome, Platzwunden am Kopf sowie eine Augenreizung zu. Er wurde ambulant in einem Rettungswagen behandelt. Ein Tatverdächtiger flüchtete zu Fuß in unbekannte Richtung, der Rest der Gruppe in einem Auto in Richtung Kemperplatz. Die Absuche der Umgebung nach den Tatverdächtigen und ihrem Auto blieb erfolglos. Die Ermittlungen zu der gefährlichen Körperverletzung werden von einem Fachkommissariat der Polizeidirektion 2 (West) übernommen.